Beşiktaş evinde Galatasaray'a şans tanımıyor! Şaşırtan istatistik

Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş, evinde ezeli rakibine şans tanımıyor. Sahasında sarı-kırmızılı takımla oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Kara Kartal, son 4 maçta evinde gol yemedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar beş kez konuk etti. 24 Eylül 2016'da bu statta oynanan ilk maçta Galatasaray 2-0 öne geçmiş, mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Geride kalan dört karşılaşmada Beşiktaş dört kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

ASLAN'IN GOLÜ YOK

Siyah-beyazlıların 8 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi. Kartal, ezeli rakibine son beş sezondur evinde yenilmiyor. Son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te Aslan'a kaybeden Beşiktaş, sonrasında rakibine evinde yenilmedi. Galatasaray, bu süreçte bir beraberlik, beş yenilgi yaşadı. Son beş dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 11 golü önleyemedi. Kartal, Galatasaray'dan son dört iç saha maçını gol yemeden tamamdı.

(Fotomaç)

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