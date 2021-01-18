18 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş evinde Galatasaray'a şans tanımıyor! Şaşırtan istatistik

Kartal evinde Aslan'a şans tanımıyor! Şaşırtan istatistik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Süper Lig'in 19. haftasında 'ta ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren , evinde ezeli rakibine şans tanımıyor. Sahasında sarı-kırmızılı takımla oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Kara , son 4 maçta evinde gol yemedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 19. haftasında ile Galatasaray, 'de kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar beş kez konuk etti. 24 Eylül 2016'da bu statta oynanan ilk maçta Galatasaray 2-0 öne geçmiş, mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Geride kalan dört karşılaşmada Beşiktaş dört kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

ASLAN'IN GOLÜ YOK
Siyah-beyazlıların 8 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi. , ezeli rakibine son beş sezondur evinde yenilmiyor. Son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te 'a kaybeden Beşiktaş, sonrasında rakibine evinde yenilmedi. Galatasaray, bu süreçte bir beraberlik, beş yenilgi yaşadı. Son beş dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 11 golü önleyemedi. Kartal, Galatasaray'dan son dört iç saha maçını gol yemeden tamamdı.

(Fotomaç)

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