01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti! Sözleşmesi feshedildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika haberine göre...'ta -Mirin'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

'ta ara transfer döneminin son günü bir ayrılık daha resmen açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız stoper -Mirin'le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperin sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshettiğini TFF'ye bildirdi.



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