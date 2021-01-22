Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın gündemde olduğunu açıkladığı Hulk transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldıza son teklifini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü Hulk'a göz dikti.

Milan'ın devreye girmesiyle Mandzukic transferinde hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı golcü için tüm şartları zorluyor.

Bonservisi elinde olan Sambacı'ya imza attırmayı hedefleyen Kara Kartal, yarım sezon için 1 milyon euro ile bonus önerdi.

Arap ekiplerinin de transfer listesinde yer alan 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

5 yıl formasını giydiği Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Shanghai formasıyla 5 sezonda 145 resmi karşılaşmaşa çıkan Hulk, bu maçlarda 76 kez rakip fileleri havalandırdı, 54 de asist yaptı.

KOCADAĞ: EVET İLGİLENİYORUZ

Hulk konusunda resmi açıklama da gecikmedi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.