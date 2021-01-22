22 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın gündemde olduğunu açıkladığı Hulk transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldıza son teklifini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren , dünyaca ünlü 'a göz dikti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

'ın devreye girmesiyle transferinde hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı golcü için tüm şartları zorluyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

Bonservisi elinde olan Sambacı'ya imza attırmayı hedefleyen , yarım sezon için 1 milyon euro ile bonus önerdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

Arap ekiplerinin de transfer listesinde yer alan 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

5 yıl formasını giydiği ekiplerinden ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun da 'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

formasıyla 5 sezonda 145 resmi karşılaşmaşa çıkan , bu maçlarda 76 kez rakip fileleri havalandırdı, 54 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

KOCADAĞ: EVET İLGİLENİYORUZ
konusunda resmi açıklama da gecikmedi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı galip geldikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

Kocadağ, iddialarının sorulması üzerine baklayı ağzından çıkardı. Transfer konularına değinen Kocadağ, "Hulk ile bir temasımız oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!

Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz" dedi. Kocadağ'ın bu sözleri tarafların transferde artık son aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.

(Fotomaç)

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