Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Hulk'a son teklifini yaptı!
Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın gündemde olduğunu açıkladığı Hulk transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldıza son teklifini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Bonservisi elinde olan Sambacı'ya imza attırmayı hedefleyen Kara Kartal, yarım sezon için 1 milyon euro ile bonus önerdi.
Arap ekiplerinin de transfer listesinde yer alan 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.
5 yıl formasını giydiği Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
KOCADAĞ: EVET İLGİLENİYORUZ
Hulk konusunda resmi açıklama da gecikmedi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kocadağ, Hulk iddialarının sorulması üzerine baklayı ağzından çıkardı. Transfer konularına değinen Kocadağ, "Hulk ile bir temasımız oldu.
Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz" dedi. Kocadağ'ın bu sözleri tarafların transferde artık son aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.
(Fotomaç)
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