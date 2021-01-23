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Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı yok"

A Spor yorumcularından Taner Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. Karaman, mevcut olan kadronun çok fazla transfere ihtiyaç duymadığını da dile getirirken, "Sergen Yalçın, golcü yedeği ve Rosier'in yedeklenmesini düşünüyor olabilir" ifadelerini kullandı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)
23.01.2021
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