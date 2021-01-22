Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Koita transferlerinde flaş gelişme!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, hedefindeki diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın listesinde bulunan iki isimde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Siyah- beyazlılar, Alman ekibi Köln'de forma giyen Salih Özcan ile Kasımpaşa'nın yıldızı Koita'da temaslarını hızlandırdı. Alman ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek genç orta sahayı düşük bir bedelle renklerine bağlamak isteyen yönetim, Koita için de tüm şartları zorluyor.

(Fotomaç)

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