22 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Koita transferlerinde flaş gelişme!

Salih ve Koita transferlerinde flaş gelişme!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Son dakika transfer haberleri... , hedefindeki diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın listesinde bulunan iki isimde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Siyah- beyazlılar, Alman ekibi Köln'de forma giyen Salih Özcan ile Kasımpaşa'nın yıldızı Koita'da temaslarını hızlandırdı. Alman ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek genç orta sahayı düşük bir bedelle renklerine bağlamak isteyen yönetim, Koita için de tüm şartları zorluyor.

(Fotomaç)

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