22 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mensah’tan resital

Mensah’tan resital
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Ganalı orta saha resmen döktürdü. Attığı 2 golle zaferin mimarı oldu. Bir şutu da direkten döndü.

'ın Ganalı orta saha oyuncusu , maçın yıldızıydı. 26 yaşındaki futbolcu iki golle zaferin baş mimarı oldu. 50. dakikada nefis bir gol atarak takımını 2-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu, 70'te bir kez daha sahneye çıkıp skoru belirleyen isim oldu. Mensah'ın 64. dakikada bir şutu da direkten döndü. 2. golünü attıktan sonra 71. dakikada kenara alınan Mensah, bu sezon ligde çıktığı 17. maçta 4 gole ulaştı. Oyuncu ayrıca 8 maç sonra golle tanıştı. Bu sezon 1 de asisti bulunan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet oldu. Baştan sona hak ettiğimizi düşünüyorum, zaten skor da bunu gösteriyor. Sezon sonuna kadar mümkün olduğunca bu performansı devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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