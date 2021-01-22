22 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yine boş geçmedi

Rıdvan yine boş geçmedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde bu sezonki ilk asistini yapan Yılmaz, dünü de boş geçmedi.

Genç sol bek, Larin'in attığı golde pası veren isimdi. 19 yaşındaki futbolcu, böylece üst üste 2 maçta asist yapma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılarda asist yapan bir başka isim de N'Koudou oldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Aboubakar'ın sayısında rol oynadı. Fransız futbolcu "Net bir galibiyet aldık. G.Saray zaferi sonrası bu zafer daha da önemliydi. Yola devam edeceğiz" dedi.

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