14 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Mandzukic'in talibi çok

Mandzukic'in talibi çok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Mandzukic kıymete bindi. Voetbal 24, Mandzukic'e ve 'ün teklif yaptığını yazarken; 'ün yüksek rakam yüzünden geri adım attığını, Anderlecht'in de 6 ay için 1.8 milyon euro ödemeye pek sıcak bakmadığı ifade edildi.

'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Mandzukic kıymete bindi. Voetbal 24, Mandzukic'e ve 'ün teklif yaptığını yazarken; 'ün yüksek rakam yüzünden geri adım attığını, Anderlecht'in de 6 ay için 1.8 milyon euro ödemeye pek sıcak bakmadığı ifade edildi. 'nın çalıştırdığı 'in, Mandzukic'e yılda 1.5 milyon euro, sezon sonuna kadar da 750 bin euro teklif ettiği, ancak golcünün 'nde oynamak istemesine rağmen bu rakamı kabul etmediği iddia edildi.

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