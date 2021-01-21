Beşiktaş'tan Pereira atağı! Flamengo ile görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları kapsamında flaş gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı kiralamak için harekete geçti.

Devre arasında hücum hattına ve stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Flamengo'nun 1.89 boyundaki stoperi Leo Pereira'yı kiralamak için Brezilya ekibiyle temaslara başladı.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki stoper Leo Pereira için kulübü Flamengo ile temas kurdu.

Sol ayağını kullanan 24 yaşındaki savunmacı, son 1 yılda gösterdiği performansla değerini ikiye katlarken bu sezon Flamengo formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 1 de gol kaydetti.



LEO PEREIRA KİMDİR?

31 Ocak 1996 doğumlu olan Leo Pereira stoper bölgesinde forma giyiyor. 1.89 boyunda olan Brezilyalı futbolcu Flamnego ile 13 maçta 981 dakika görev aldı.

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