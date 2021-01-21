21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Pereira atağı! Flamengo ile görüşmeler başladı

Kartal'a sambacı stoper! Flamengo ile görüşmeler başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'ta transfer çalışmaları kapsamında flaş gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılar forması giyen Leo 'yı kiralamak için harekete geçti.

Devre arasında hücum hattına ve stopere takviye yapmak isteyen , 'nun 1.89 boyundaki stoperi Leo 'yı kiralamak için Brezilya ekibiyle temaslara başladı.
'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki stoper için kulübü Flamengo ile temas kurdu.
Sol ayağını kullanan 24 yaşındaki savunmacı, son 1 yılda gösterdiği performansla değerini ikiye katlarken bu sezon Flamengo formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 1 de gol kaydetti.

LEO PEREIRA KİMDİR?
31 Ocak 1996 doğumlu olan Leo Pereira stoper bölgesinde forma giyiyor. 1.89 boyunda olan Brezilyalı futbolcu Flamnego ile 13 maçta 981 dakika görev aldı.

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