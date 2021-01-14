14 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Hector'a veto!

Sergen Yalçın'dan Hector'a veto!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

Teknik direktör 'ın stoper mevkii için adı geçen ancak veto ettiği bir başka isim de Michael Hector oldu.

Teknik direktör 'ın stoper mevkii için adın geçen ancak veto ettiği bir başka isim de Michael Hector oldu. Menajerler yönetiminin önüne 'da forma giyen Jamaika asıllı İngiliz stoperi getirdi. 1.93 boyundaki stoperin siyah-beyazlıların ihtiyacı olan uzun boylu ve rakibe korku verecek stoper olduğu iddia edildi. Ancak Sergen Yalçın, kariyeri boyuna 11 takım değiştiren 28 yaşındaki oyuncuyu istemedi.

(Fotomaç)

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