Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Hector'a veto!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper mevkii için adı geçen ancak veto ettiği bir başka isim de Michael Hector oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper mevkii için adın geçen ancak veto ettiği bir başka isim de Michael Hector oldu. Menajerler Beşiktaş yönetiminin önüne Fulham'da forma giyen Jamaika asıllı İngiliz stoperi getirdi. 1.93 boyundaki stoperin siyah-beyazlıların ihtiyacı olan uzun boylu ve rakibe korku verecek stoper olduğu iddia edildi. Ancak Sergen Yalçın, kariyeri boyuna 11 takım değiştiren 28 yaşındaki oyuncuyu istemedi.

(Fotomaç)

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