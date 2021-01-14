Beşiktaş'tan Emrah Başsan sürprizi

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sürekli sakat olması, Lens'in kadro dışı bırakılması, Boyd'un da yabancı kontenjanı yüzünden dönüş ihtimalinin ortadan kalktığı ortamda Yalçın sağ kanada Ghezzal'ı yedekleyecek bir isim istedi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sürekli sakat olması, Lens'in kadro dışı bırakılması, Boyd'un da yabancı kontenjanı yüzünden dönüş ihtimalinin ortadan kalktığı ortamda Yalçın sağ kanada Ghezzal'ı yedekleyecek bir isim istedi. Menajerlerin de Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı gündeme getirdiği ifade edilirken, başarılı teknik adamın bu transferi "tamam" demesi durumunda, oyuncuyla 6 ay + 1 yıllık sözleşme yapılması gündeme gelecek.

(Fotomaç)

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