14 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Emrah Başsan sürprizi

Emrah Başsan sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'ta 'nin sürekli sakat olması, Lens'in kadro dışı bırakılması, Boyd'un da yabancı kontenjanı yüzünden dönüş ihtimalinin ortadan kalktığı ortamda sağ kanada Ghezzal'ı yedekleyecek bir isim istedi.

'ta 'nin sürekli sakat olması, Lens'in kadro dışı bırakılması, Boyd'un da yabancı kontenjanı yüzünden dönüş ihtimalinin ortadan kalktığı ortamda sağ kanada Ghezzal'ı yedekleyecek bir isim istedi. Menajerlerin de 'dan Emrah Başsan'ı gündeme getirdiği ifade edilirken, başarılı teknik adamın bu transferi "tamam" demesi durumunda, oyuncuyla 6 ay + 1 yıllık sözleşme yapılması gündeme gelecek.

(Fotomaç)

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