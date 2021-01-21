21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Larin parmak ısırtıyor!

Larin parmak ısırtıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

'ın bu sezon en fazla şans verdiği isim 17 maçta oynayan Larin oldu. Atiba ve bile 16 maçta oynarken, Kanadalı 1138 dakika sahada kalırken performansıyla parmak ısırttı.

11 golle 'ın en golcü ismi olan Larin, 'a göre daha efektif. Kamerunlu 44 şutta 27 isabet sağlayıp 9 gol atarken, Larin 35 şutta 22 isabet sağlayıp 11 gol buldu. Larin gol krallığında Boupendza'nın (12 gol) arkasında kalsa da, yaptığı 3 asistle 14 gole katkı vererek ligin zirvesinde.

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