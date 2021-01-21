21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz radara yakalandı

Ersin ve Rıdvan radara yakalandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

La Liga takımlarından adına 'ın kapısını çalan bir menajer hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu için bilgi istedi.

La Liga takımlarından adına 'ın kapısını çalan bir menajer hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu için bilgi istedi... İspanya'da yaşayan Türk menajer Rıdvan ile Ersin'i Monchi'nin yakından takip ettiğini iddia etti. Teknik direktör Lopetegui'nin genç oyuncuların maçlarını her hafta WyScout üzerinden takip ettiğini ve istatistik topladığını belirtti.

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