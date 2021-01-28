Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı! Trabzonspor maçında...
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Gökhan Töre yapılan antrenmanda sakatlandı. Konuyla ilgili siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve oyuncuda kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta, Gökhan Töre sakatlandı.
Konuyla ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir.
Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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