Beşiktaş'ta Jeremain Lens’e Ankaragücü kancası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş’ta kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimler için de flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Lens'e Ankaragücü talip oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens'in yeni adresi A.Gücü oluyor. Kadrosunda güçlendirmeye gitmek isteyen Süper Lig ekibi A.Gücü'nde transferde sıcak gelişme yaşanıyor. Ligde oynadığı 18 maçta topladığı 15 puan ile 20. sırada yer alan Başkent ekibi, Erzurumspor'un görüşme gerçekleştirdiği ve haber beklediği Jeremain Lens için devreye girdi. İstanbul'da yapılan görüşme sonrası Hollandalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

102 maçta Beşiktaş formasını giyen, 12 gol ve 20 asist kaydeden Lens, siyahbeyazlılardan senelik 1 milyon 950 bin euro kazanıyor.

(Fotomaç)

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