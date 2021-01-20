20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Jeremain Lens’e Ankaragücü kancası!

Lens’e Süper Lig'den talip!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş’ta kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimler için de flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Lens'e Ankaragücü talip oldu.

Teknik Direktör 'ın kararıyla 'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens'in yeni adresi A.Gücü oluyor. Kadrosunda güçlendirmeye gitmek isteyen Süper Lig ekibi A.Gücü'nde transferde sıcak gelişme yaşanıyor. Ligde oynadığı 18 maçta topladığı 15 puan ile 20. sırada yer alan Başkent ekibi, Erzurumspor'un görüşme gerçekleştirdiği ve haber beklediği Jeremain Lens için devreye girdi. İstanbul'da yapılan görüşme sonrası Hollandalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

102 maçta Beşiktaş formasını giyen, 12 gol ve 20 asist kaydeden Lens, siyahbeyazlılardan senelik 1 milyon 950 bin euro kazanıyor.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim
Süper Lig devinden Hulk bombası! Canlı yayında açıkladı Süper Lig devinden Hulk bombası! Canlı yayında açıkladı
Beşiktaş o istatistikte Avrupa'nın zirvesinde! Beşiktaş o istatistikte Avrupa'nın zirvesinde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör