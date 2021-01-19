19 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş derbilerde ‘fark’ attı!

Derbilerde ‘fark’ attı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

, Yalçın yönetiminde derbi maçlarda da ve Güneş'e göre daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 4 sezonda 16 maça çıkan ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, %43,7'lik kazanma oranı yakaladı. yönetiminde ise bu kategoride %50'de kaldı. Yalçın ile 2 sezonda 4 derbi mücadelesine çıkan ve 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, galibiyet oranını %75'e kadar çıkardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Mandzukic'in alternatifini buldu! Yunan golcü Kartal olacak Beşiktaş Mandzukic'in alternatifini buldu! Yunan golcü Kartal olacak
Josef'e Ada kancası! Derbide izlemeye geldiler Josef'e Ada kancası! Derbide izlemeye geldiler
Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı! Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör