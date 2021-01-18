18 Ocak 2021, Pazartesi

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Mario Mandzukic Milan'la anlaştı

Mario Mandzukic Milan'la anlaştı
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'ın da transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic'in yeni takımı belli oldu. Siyah-beyazlıların 6 aylık 1 milyon euro önerdiği Hırvat golcü Milan ile anlaşma sağladı.

'ın da transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic'in yeni takımı belli oldu. Siyah-beyazlıların 6 aylık 1 milyon euro önerdiği Hırvat golcü Milan ile anlaşma sağladı. Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Mandzukic'in Milan ile anlaştığını duyurdu. Hırvat futbolcu İtalyan ekibinden 6 aylık 1.5 milyon euro kazanacak.
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