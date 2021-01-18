18 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a dev stoper

Kartal'a dev stoper
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Arjantin basını, Siyah-beyazlı ekibin İndepentiente’de forma giyen Barboza için devrede olduğunu duyurdu. Oyuncunun 3 milyon dolara serbest kalacağı belirtildi.

Forvet transferinde çalışmalarını sürdüren , bir yandan da arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu konuda gündeme sürpriz bir isim geldi. Arjantin basını, forması giyen Alexander Barboza için Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etti. Haberde, siyah-beyazlıların yanı sıra 'in de oyuncuyla ilgilendiği yazıldı. Independiente'nin 20 yaşındaki futbolcuyu 3 milyon dolar karşılığında serbest bırakacağı da kaydedildi. Kariyerine altyapısında başlayan Alexander Barboza, 2019 yılında 3.3 milyon euro karşılığında Independiente'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

(Fotomaç)

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