18 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic ve Töre 9 maç sonra

Ljajic ve Töre 9 maç sonra
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ve , kupadaki maçının ardından derbide de kadroya dahil edildiler.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ve , kupadaki maçının ardından derbide de kadroya dahil edildiler. Ligde son olarak Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada görev alan iki isim daha sonra sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bir süredir takımla antrenmanlarda yer alan Ljajic ve Gökhan , teknik direktör tarafından derbi maçının kadrosunda kendine yer buldu.

GÜVEN İLK KEZ YOK
Siyah-beyazlılarda Yalçın, bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer almadı. Bu sezon genellikle sonradan oyuna dahil olan, Güven, dün ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Güven Yalçın'ın yerine Serdar Saatçi alındı.

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