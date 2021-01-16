16 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında 'ı ağırlayacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'in 19. haftasında oynanacak - derbisi öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlılarda Ajdin Hasic, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Adem Ljajic ise kadroya yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

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