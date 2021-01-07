08 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Baki Ersoy açıklaması!

Beşiktaş'tan Baki Ersoy açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Kulübü, 'in 16. haftasında ile oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı MHP Kayseri Milletvekili 'un, başkan 'yi arayarak özür dilediğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol Takımımızın 'in 16. haftasında ile oynadığı müsabakanın ardından yaşanan üzücü olaylarla ilgili Kayseri Milletvekili Sayın , Başkanımız Sayın 'yi bizzat arayarak üzüntülerini dile getirmiş ve sosyal medya hesabı aracılığıyla özür dilemiştir. Bu davranış bizim için çok kıymetlidir. Camiası olarak Kayserisporlularla dostluğun bizim için önemli olduğunu belirtir ve bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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