15 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Maxim atağı! Oyuncu da istiyor...

Beşiktaş Süper Lig'in formda oyuncusunun peşinde!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

’ta derbi hazırlıkları sürerken bir yandan da transferde yoğun mesai var. Kartal’ın gündemine son olarak flaş bir isim daha girdi. Rumen basını ’da bu sezon 9 gol atan 10 numara Maxim’in Siyah-Beyazlılar’ın listesinde olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri ( transferleri)

'la oynanacak kritik derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında öne geçmek isteyen 'ta gözler bir taraftan da takıma yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. 'nin haberine göre, 'ın istediği transferler üzerinde çalışmalarını sürdüren yönetimin flaş bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı. Rumen basını; Beşiktaş'ın, 'daki performansıyla sezona damga vuran Alexandru Maxim'le yakından ilgilendiğini yazdı. İddiaya göre 'nın ayrılması nedeniyle son derece mutsuz olan Rumen 10 numara, ekibine ayrılma düşüncesini iletti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Beşiktaş'ın da Maxim'i takıma kazandırmayı çok istediği ifade edilirken Gaziantep FK'nın en değerli oyuncusunu kolay kolay bırakmayacağı yazıldı.

MAXIM DE İSTİYOR!

30 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 19 maça çıkan Maxim, ligde 9 kupada 1 kez fileleri havalandırdı. Maxim'in de Beşiktaş'ta forma giymeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Transferdeki süreci ise Beşiktaş'ın 'e yapacağı resmi teklifin ciddiyeti belirleleyecek gibi gözüküyor.

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