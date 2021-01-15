Beşiktaş'tan Maxim atağı! Oyuncu da istiyor...
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürerken bir yandan da transferde yoğun mesai var. Kartal’ın gündemine son olarak flaş bir isim daha girdi. Rumen basını Gaziantep FK’da bu sezon 9 gol atan 10 numara Maxim’in Siyah-Beyazlılar’ın listesinde olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)
Galatasasaray'la oynanacak kritik derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında öne geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler bir taraftan da takıma yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Sergen Yalçın'ın istediği transferler üzerinde çalışmalarını sürdüren yönetimin flaş bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı. Rumen basını; Beşiktaş'ın, Gaziantep FK'daki performansıyla sezona damga vuran Alexandru Maxim'le yakından ilgilendiğini yazdı. İddiaya göre Sumudica'nın ayrılması nedeniyle son derece mutsuz olan Rumen 10 numara, Güneydoğu ekibine ayrılma düşüncesini iletti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Beşiktaş'ın da Maxim'i takıma kazandırmayı çok istediği ifade edilirken Gaziantep FK'nın en değerli oyuncusunu kolay kolay bırakmayacağı yazıldı.
MAXIM DE İSTİYOR!
30 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 19 maça çıkan Maxim, ligde 9 kupada 1 kez fileleri havalandırdı. Maxim'in de Beşiktaş'ta forma giymeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Transferdeki süreci ise Beşiktaş'ın Antep'e yapacağı resmi teklifin ciddiyeti belirleleyecek gibi gözüküyor.
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