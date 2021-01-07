07 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Oğuzhan rüzgarı! 3 yıl sonra başardı

Beşiktaş'ta Oğuzhan rüzgarı! 3 yıl sonra başardı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'ta galibiyetinin ardından bir diğer en çok sevindiren gelişme ise 'un performansının artmış olması.

Kötü günleri geride bırakan Oguzhan Özyakup müthis performansını karsısında da sürdürdü. Sivasspor maçında gol atan, Kayserispor deplasmanında asist yapan 28 yasındaki futbolcu dün de çok aktifti. 'in attıgı golde pası veren Ozi bir de akıl dolu bir vurusla agları sarstı. Haziran 2017'den bu yana ilk kez 3 maçta tabelaya oynamayı basardı. (Fotomaç)
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