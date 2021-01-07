Mandzukic'in menajeri ile gerçekleştirilen ilk görüşmede Hırvat golcü için 3,5 yıllık sözleşme talep edilmiş ancak Beşiktaş yönetimi 34 yaşında olan oyuncu için bu öneriye sıcak bakmamıştı. Daha sonra da Mandzukic Beşiktaş'in teklifini kabul etti.

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