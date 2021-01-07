07 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif

Devre arası transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Hırvat golcü Mandzukic için yaptığı teklifi yıldız futbolcu kabul etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen 'ta hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'ın, Hırvat golcü ile resmi temaslara başladığı bildirildi. Beşiktaş'ın, Hırvat yıldıza 6 aylık bir kontrat sunduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif

Siyah-beyazlıların Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.

Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif

ŞARTLARI KABUL ETTİ

'de yer alan habere göre; Hırvat futbolcu, yönetiminin sunduğu şartları kabul etti.

Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif

BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ

Geçtiğimiz sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat futbolcu, bu sezon bir kulüple anlaşmamıştı.

Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif

Mandzukic'in menajeri ile gerçekleştirilen ilk görüşmede Hırvat golcü için 3,5 yıllık sözleşme talep edilmiş ancak yönetimi 34 yaşında olan oyuncu için bu öneriye sıcak bakmamıştı. Daha sonra da Mandzukic Beşiktaş'in teklifini kabul etti.

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