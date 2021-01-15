Beşiktaş yeni stadında Galatasaray’a yenilmedi! İşte o istatistikler...
Beşiktaş, 2016 yılında oynamaya başladığı yeni stadında Galatasaray'a hiç kaybetmedi. İşte o istatistikler...
Beşiktaş, 2016 yılında oynamaya başladığı yeni stadında Galatasaray ile bugüne kadar 4 kez karşılaştı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar 4 kez konuk etti. 24 Eylül 2016'da bu statta oynanan ilk maçta Galatasaray 2-0 öne geçmiş, mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Geride kalan 4 karşılaşmada Beşiktaş 3 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 7 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi.
Galatasaray, bu hafta oynanacak maçta ilk galibiyet için mücadele edecek. Beşiktaş da yenilmezlik unvanını koruma adına sahaya çıkacak.
İki takımın Beşiktaş Park'ta oynadıkları karşılaşmalar şöyle:
24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2
2.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0
2.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
Kaynak: IHA
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