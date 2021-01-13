13 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

"Ghezzal kalmalıydı"

Ghezzal kalmalıydı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

’nin 10 numarası Maddison, ’ta asist krallığına yükselen Cezayirli futbolcu için bu yorumu yaptı.

Leicester City'nin 10 numarası James Maddison, 'a kiralanan Rachid Ghezzal'in gönderilmesinin hata olduğunu söyledi. 8 asist yaparak siyah-beyazlılara büyük katkı sağlayan Cezayirli hakkında konuşan Maddison, "Onun neler yaptığını görüyorsunuz. Bence kesinlikle takımda kalmalıydı. Cengiz Ünder gibi iyi transferler yaptık ancak Ghezzal de kadroyu zenginleştirecek bir isimdi" ifadelerini kullandı.
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