05 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mandzukic'e Aboubakar tarifesi!

Kartal'dan Mandzukic'e Aboubakar tarifesi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2021

'ta devre arası transfer çalışmaları kapsamında forvet bölgesi için gündeme yeniden geldi. İşte transfer detayları...

Ara transferde Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan , sezon başında çok istediği ile bir kez daha temasa geçecek. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun istediği 3 milyon Euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu. Boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi. Kabul görmezse ile Koita için yeni görüşme yapılacak. ()
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim
Kartal zirveye kanatlandı! İşte liderliğin öyküsü Kartal zirveye kanatlandı! İşte liderliğin öyküsü
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör