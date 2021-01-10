Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

VIDA VE WELİNTON SINIRDA



Bu arada Beşiktaş'ın Hatay sınavında en büyük iki silahı yine Larin ve Aboubakar olacak. Rize'ye 4 gol atarak sükse yapan Larin ile annesinin cenazesinden dönen Abou, Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.