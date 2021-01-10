10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Son dakika Beşiktaş (BJK) haberi: Süper Lig'de son 10 haftada yakaladığı çıkışla liderlik koltuğuna oturan ve iki haftadır rakiplerine geçilmeyen Kartal, koltuğu bırakmak istemiyor. Kartal'ın bu haftaki rakibi ise Hatayspor... İşte muhtemel 11'ler...

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Son haftalarda ligi kasıp kavuran Beşiktaş, 18. haftasında bugün 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Üst üste 5 maçını kazanıp 2 haftadır liderlik koltuğuna oturan siyahbeyazlı takım, bugün de hem galibiyet serisini sürdürmek hem de koltuğu bırakmamak amacında.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Tüm planlarını mutlak 3 puan üzerine yapan Beşiktaş, Hatay'dan da kazasız ayrılıp gelecek hafta oynayacağı derbisine ekstra moralli gitmek istiyor. 3 isim ceza sınırında.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

VIDA VE WELİNTON SINIRDA

Bu arada Beşiktaş'ın Hatay sınavında en büyük iki silahı yine ve Aboubakar olacak. Rize'ye 4 gol atarak sükse yapan Larin ile annesinin cenazesinden dönen Abou, 'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Öte yandan takımda sarı alarm çalıyor... ve 'nın yanı sıra kart ceza sınırında bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Mensah'ın olmayacağı maçta ve Welinton karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde sınavında cezalı olacaklar.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Hatayspor: Akın, , Santos, , , Aabid, Boupendza, Akintola, , Riberıo, Mirkan

Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, , Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, , Aboubakar

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