Son dakika Beşiktaş haberi: Sıradaki gelsin! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i
Son dakika Beşiktaş (BJK) haberi: Süper Lig'de son 10 haftada yakaladığı çıkışla liderlik koltuğuna oturan ve iki haftadır rakiplerine geçilmeyen Kartal, koltuğu bırakmak istemiyor. Kartal'ın bu haftaki rakibi ise Hatayspor... İşte muhtemel 11'ler...
Son haftalarda ligi kasıp kavuran Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında bugün Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Üst üste 5 maçını kazanıp 2 haftadır liderlik koltuğuna oturan siyahbeyazlı takım, bugün de hem galibiyet serisini sürdürmek hem de koltuğu bırakmamak amacında.
Tüm planlarını mutlak 3 puan üzerine yapan Beşiktaş, Hatay'dan da kazasız ayrılıp gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisine ekstra moralli gitmek istiyor. 3 isim ceza sınırında.
VIDA VE WELİNTON SINIRDA
Bu arada Beşiktaş'ın Hatay sınavında en büyük iki silahı yine Larin ve Aboubakar olacak. Rize'ye 4 gol atarak sükse yapan Larin ile annesinin cenazesinden dönen Abou, Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.
Öte yandan takımda sarı alarm çalıyor... Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah kart ceza sınırında bulunuyor.
Mensah'ın olmayacağı maçta Vida ve Welinton Hatayspor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde Galatasaray sınavında cezalı olacaklar.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
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