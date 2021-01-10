10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Junker takibe aldı

Junker takibe aldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Kasper Junker’den flaş bir hamle geldi.

Bodo Glimt'te forma giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet, sosyal medya hesabından 'ı takibe aldı. Bu durum taraflar arasında anlaşma sağlandığı şeklinde yorumlandı. Junker 156 maçta 58 gol attı.
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