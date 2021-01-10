10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Mario Mandzukic yan çizdi! Beşiktaş yönetiminden net karar

Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberi: Süper Lig'de iki haftadır lider konumda bulunan Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın resmen duyurduğu Mandzukic transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Hırvat yıldızın istediği yeni ücret Beşiktaş yönetimini çıldırttı. İşte tüm detaylar...

Mario Mandzukic yan çizdi! Beşiktaş yönetiminden net karar
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Transferi için büyük çaba gösterilen konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Mario Mandzukic yan çizdi! Beşiktaş yönetiminden net karar

Daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.

Mario Mandzukic yan çizdi! Beşiktaş yönetiminden net karar

Ancak , isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euro'luk teklif sundu. Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.

Mario Mandzukic yan çizdi! Beşiktaş yönetiminden net karar

34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı.

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