Mario Mandzukic yan çizdi! Beşiktaş yönetiminden net karar
Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberi: Süper Lig'de iki haftadır lider konumda bulunan Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın resmen duyurduğu Mandzukic transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Hırvat yıldızın istediği yeni ücret Beşiktaş yönetimini çıldırttı. İşte tüm detaylar...
Transferi için büyük çaba gösterilen Mario Mandzukic konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
Daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.
Ancak Beşiktaş, isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euro'luk teklif sundu. Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.
34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı.
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