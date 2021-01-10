10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Bu bağı koruyun

Bu bağı koruyun
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

, son uyarıları yaptı. Galatasaray derbisi için maçının önemini anlattı; “Bu aile bağını sahaya yansıttıkça her maçı kazanırsınız” dedi.

Teknik direktör , dünkü idman öncesi oyuncularına son uyarılarını yapıp kesinlikle puan kaybı istemediğini söyledi. Usta hoca, gelecek haftaki derbi için sınavının ekstra önem kazandığının altını çizip "Derbiye ne kadar moralli çıkarsak o kadar şansımız yüksek olur. Galatasaray bizden daha stresli olacak. Bu da bizim için büyük avantaj olur" dedi. Oyuncularından duran toplara dikkat etmelerini ve hızlı paslarla hücuma çıkmalarını isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcı "Oluşturduğunuz bu aile bağını sahaya yansıttığınız sürece her maçı kazanırsınız" diyerek sözlerini tamamladı.
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