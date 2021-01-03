04 Ocak 2021, Pazartesi
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Rachid Ghezzal: Teknik direktörümüz bana güveniyor şampiyonluk istiyorum
Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, “İstanbul ile Floransa arasında fark yok. Hatta buradaki tesisler ve imkanlar daha iyi” diye konuştu.
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Takımımız iyi ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. İstanbul ile Floransa arasında bir fark yok. Hatta buradaki tesisler ve imkanlar çok daha da iyi" dedi. Bir gün İtalya'ya geri dönebileceğini de belirten Rachid Ghezzal, İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım" diye konuştu. (Fotomaç)
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