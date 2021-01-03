04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Rachid Ghezzal: Teknik direktörümüz bana güveniyor şampiyonluk istiyorum

Ghezzal'dan şampiyonluk açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

’ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, “ ile arasında fark yok. Hatta buradaki tesisler ve imkanlar daha iyi” diye konuştu.

'ın Cezayirli yıldızı , basınına önemli açıklamalarda bulundu. 'de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Takımımız iyi ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. ile arasında bir fark yok. Hatta buradaki tesisler ve imkanlar çok daha da iyi" dedi. Bir gün İtalya'ya geri dönebileceğini de belirten Rachid Ghezzal, futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım" diye konuştu. (Fotomaç)
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