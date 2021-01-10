Hasic’e komşu’dan talip var

Beşiktaş'ın son dönemdeki formda ismi Hasic’le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Genç yeteneğe Yunanistan ve Belçika'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı. Yönetim, Hasic'i bir Avrupa kulübüne kiralık olarak göndermeyi planlarken, Yalçın da genç oyuncu ile ilgili verdiği raporda daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizdi