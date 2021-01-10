10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Hasic’e komşu’dan talip var

Hasic’e komşu’dan talip var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

'ın son dönemdeki formda ismi Hasic’le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Genç yeteneğe Yunanistan ve Belçika'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı. Yönetim, Hasic'i bir Avrupa kulübüne kiralık olarak göndermeyi planlarken, Yalçın da genç oyuncu ile ilgili verdiği raporda daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizdi
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