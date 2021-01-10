Alkışlar Ersin’e

Sezon başındaki gol yeme sorununu büyük ölçüde çözen Beşiktaş’ta kaleci Ersin Destanoğlu, performansıyla teknik ekibin bir hayli yüzünü güldürüyor.

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Henüz 19 yaşında olmasına rağmen büyük ilerleme kaydeden genç kaleci, idmanlarda da kalesini gole kapatıyor. Bugün de kalede olması beklenen Ersin 5 maçtır kalesini gole kapattı.