10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Alkışlar Ersin’e

Alkışlar Ersin’e
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Sezon başındaki gol yeme sorununu büyük ölçüde çözen ’ta kaleci Ersin Destanoğlu, performansıyla teknik ekibin bir hayli yüzünü güldürüyor.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen büyük ilerleme kaydeden genç kaleci, idmanlarda da kalesini gole kapatıyor. Bugün de kalede olması beklenen Ersin 5 maçtır kalesini gole kapattı.
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