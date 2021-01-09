09 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Hatay'da

Beşiktaş kafilesi Hatay'da
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında ile karşılaşacak , bu mücadele için şehre geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otelde kampa girdi.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş'ın Hatay kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok haberin devamı

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