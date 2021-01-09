Beşiktaş kafilesi Hatay'da

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda Bernard Mensah, Adem Ljajic ve Gökhan Töre kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Rachid Ghezzal ise kafileye dahil edildi.