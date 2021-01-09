09 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok

Beşiktaş'ın Hatay kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak 'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda , ve kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Rachid Ghezzal ise kafileye dahil edildi.

'in 18. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak 'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda , ve kadroda yer almadı. Öte yandan sakatlığı geçen Rachid Ghezzal, kafileye dahil edildi.

İşte Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner"

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