31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Süper Lig devinden Niasse hamlesi!

Süper Lig devinden Niasse hamlesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

’ın bonservisi elinde olan Niasse ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detayları...

ile ilgili sürpriz iddiası… Siyah-Beyazlılar'ın Everton'dan ayrılan ve 5 aydır kulüpsüz olan forvet oyuncusu ile ilgilendiği öne sürüldü. 2014-15 sezonunda Akhisarspor forması giyen Senegalli forvetin, 'ye dönmeye sıcak baktığı ve Siyah-Beyazlı kulüpten resmi bir girişim beklediği iddia edildi. Niasse, Beşiktaş'ın eski golcüsü ile Everton'da birlikte forma giymişti. (Takvim)
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