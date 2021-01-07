07 Ocak 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Kaleciyle ve arkadaslarıyla anlasamadı. Hani vardır ya; sevgililer "Biz birbirimizi anlayamıyoruz" derler, dün gece onun gibiydi. Aboubakar, bu kadar yol, anne ölümü, sıkıntı çekmesine ragmen sahadaki en diri isimlerden biriydi. Abobukar varsa Besiktas'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaslarına bos alan yaratıyor. Iyi verkaçlara giriyor. Bazen de fazla bir bencillik yapmasa skor daha fazla artardı. Ama su var; Larin'in attıgı gollerin hemen hepsinde Rizespor defansının asistligi var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yasıyorum. Bir daha yasayacagımı zannetmiyorum. Ne demek istedigimi maçı seyretmeyenler özet yayınlarına bakınca daha iyi anlarlar. Takım ufak ufak oynamaya baslayınca ve teknik adam kimseye mahkum olmayınca, kendini bir halt zanneden futbolcular da yavas yavas adam olmaya baslamıslar. Isimler vermeye gerek yok.
Sergen şunu oturturmus, "Ya oynarsınız ya gidersiniz. Çalısır oynarsanız da size formayı veririm". Diğer bazı teknik adamların yaptıgı adaletsizligi Sergen yapmıyor. Onun için de takım yükseliste. Peki Rize'ye ne demeli… Rize'nin teknik adamı yıllarca defans oynadı. Eger teknik adamlıgını yaptıgı takım bu golleri yiyorsa önce faturayı ona keserim. Yalnız skor 3-0 olduktan sonra Besiktas'ta laubalilik bas gösterdi. Bir ara maç bir anda 3-3 olabilirdi. Ama o basit vurusları yapacak adam veya adamlar Rize'de yoktu. Yani maçın skoru tamam da bir maçı bu tip skorla kazandıgın zaman bir d e isin o tarafını düsüneceksin. Kötü oldugu zaman herkes konusur ama bu isler iyi oldugu zaman daha çok konusulması lazım. Hakem için zararsız bir maç oldu. Yalnız sunu söylemeden geçemeyecegim; anormal derecede konusuyor ihtiyar dedikoducu kadınlar gibi. Hakem düdügüyle konusur çenesiyle degil. Besiktas da çayı fazla demledi. (Fotomaç)
Toroğlu'dan Sergen Yalçın yorumu! "Adaletsizlik yapmıyor"
Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Diğer bazı teknik adamların yaptıgı adaletsizligi Sergen yapmıyor. Onun için de takım yükseliste. " dedi.
Siyah-beyazlılar ilk 45 dakika hatasız oynadılar. En iyi yaptıkları is; topu rakibe verip sonra 4-5 kisiyle bir anda baskı yapmak oldu. Aldıkları toplarla Rize defansı kendine gelemeden baskın hücum yaptılar. Enteresan goller oldu. Bunu maç boyunca devam ettirdiler özellikle hücum preste. Rize defansının bu büyük hataları yapmasında bu baskının büyük payı vardı. Rize defansında Meriah inanılmaz isler yaptı. Dün gece Besiktas bu kadar gol attıysa bu gollerin çoğunluğununda asistleri o yaptı.
Kaleciyle ve arkadaslarıyla anlasamadı. Hani vardır ya; sevgililer "Biz birbirimizi anlayamıyoruz" derler, dün gece onun gibiydi. Aboubakar, bu kadar yol, anne ölümü, sıkıntı çekmesine ragmen sahadaki en diri isimlerden biriydi. Abobukar varsa Besiktas'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaslarına bos alan yaratıyor. Iyi verkaçlara giriyor. Bazen de fazla bir bencillik yapmasa skor daha fazla artardı. Ama su var; Larin'in attıgı gollerin hemen hepsinde Rizespor defansının asistligi var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yasıyorum. Bir daha yasayacagımı zannetmiyorum. Ne demek istedigimi maçı seyretmeyenler özet yayınlarına bakınca daha iyi anlarlar. Takım ufak ufak oynamaya baslayınca ve teknik adam kimseye mahkum olmayınca, kendini bir halt zanneden futbolcular da yavas yavas adam olmaya baslamıslar. Isimler vermeye gerek yok.
Sergen şunu oturturmus, "Ya oynarsınız ya gidersiniz. Çalısır oynarsanız da size formayı veririm". Diğer bazı teknik adamların yaptıgı adaletsizligi Sergen yapmıyor. Onun için de takım yükseliste. Peki Rize'ye ne demeli… Rize'nin teknik adamı yıllarca defans oynadı. Eger teknik adamlıgını yaptıgı takım bu golleri yiyorsa önce faturayı ona keserim. Yalnız skor 3-0 olduktan sonra Besiktas'ta laubalilik bas gösterdi. Bir ara maç bir anda 3-3 olabilirdi. Ama o basit vurusları yapacak adam veya adamlar Rize'de yoktu. Yani maçın skoru tamam da bir maçı bu tip skorla kazandıgın zaman bir d e isin o tarafını düsüneceksin. Kötü oldugu zaman herkes konusur ama bu isler iyi oldugu zaman daha çok konusulması lazım. Hakem için zararsız bir maç oldu. Yalnız sunu söylemeden geçemeyecegim; anormal derecede konusuyor ihtiyar dedikoducu kadınlar gibi. Hakem düdügüyle konusur çenesiyle degil. Besiktas da çayı fazla demledi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları