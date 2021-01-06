07 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın: Aboubakar kendini iyi hissettiğini söyledi

Yalçın'dan Aboubakar açıklaması! Maç öncesinde...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Beşiktaş'ın ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar kendini iyi hissettiğini söyledi. Onunla başlama kararı aldık." dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Bugün önemli bir maç oynayacağız. Hafta sonu oynayacağımız Hatayspor maçını düşünemeyiz. Fazla mücadele edip, agresif oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
Aboubakar kendini iyi hissettiğini söyledi. Onunla başlama kararı aldık. Kenarda Larin var, N'Koudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Ocak ayı herkes için zor. Bana göre ideal kadroyla çıkıyoruz.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş Beşiktaş sözleri! Göz açıp kapayıncaya kadar... Flaş Beşiktaş sözleri! "Göz açıp kapayıncaya kadar..."
Yalçın'dan Mandzukic açıklaması! Evet ilgileniyoruz Yalçın'dan Mandzukic açıklaması! "Evet ilgileniyoruz"
Larin tarihe geçti! Attığı 4 golle... Larin tarihe geçti! Attığı 4 golle...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör