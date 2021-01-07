07 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Turgay Demir: İnşallah Mandzukic transferi gerçekleşir

Usta yorumcudan Mandzukic sözleri! İnşallah bu transfer...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2021

yorumcusu , programına canlı bağlanarak 'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Hırvat golcü ile ilgili "Beşiktaş'a her türlü katkı sağlar, inşallah bu transfer gerçekleşir." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! Alın size yeni transfer Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Alın size yeni transfer"
Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif Beşiktaş'ta Mandzukic sevinci! İşte masadaki teklif
Flaş Beşiktaş sözleri! Göz açıp kapayıncaya kadar... Flaş Beşiktaş sözleri! "Göz açıp kapayıncaya kadar..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör