06 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mandzukic'e performans sözleşmesi!

Beşiktaş'tan Mandzukic'e performans sözleşmesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

yönetimi, teknik direktör ’ın da alınmasına onay verdiği Hırvat forvete performansa dayalı sözleşme öneriyor.

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan , sezon başında çok istediği ile bir kez daha temasa geçecek.. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun istediği 3 milyon euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu. Şu anda boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi. Tecrübeli forvete performansa dayalı sözleşme şartı getiren siyah-beyazlıların, takım içi dengeleri bozmamaya gayret ettiği ifade edildi. (Fotomaç)
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