Beşiktaş'ta Cyle Larin tarihe geçti! Attığı 4 golle...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisini 6-0'la geçen siyah-beyazlılarda Cyle Larin 4 gol atarak tarihe geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup ederken siyah beyazlı ekibin Kanadalı yıldızı Cyle Larin attığı 4 golle tarihe geçti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a adeta gol oldu yağdı!

6-0 biten mücadele sonrası zirve koltuğuna oturan siyah beyazlı ekibin gollerini Cyle Larin (4), Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic atarken Larin, 1989-90 sezonunda Ali Gülkiten'den sonra bir lig maçında Beşiktaş adına 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

1989-90 sezonunda oynanan ve siyah beyazlıların 10-0 kazandığı Adana Demirspor maçında Ali Gültiken 4 gol kaydetmişti.

Cyle Larin ayrıca, toplamda 10 gol ile bu sezon Boupendza ile birlikte Süper Lig'in en golcü iki oyuncusundan biri oldu.

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