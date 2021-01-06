06 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Rizespor maçının ardından Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz

Yalçın'dan Mandzukic açıklaması! Evet ilgileniyoruz
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında sahasında Çaykur 'u 6-0 mağlup eden 'ta, teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Evet, Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir."dedi.

'in 17. haftasında sahasında Çaykur 'u 6-0 mağlup eden 'ta, teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI;

Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Fantastik bir skordu. Beklemiyorduk.

Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Her zaman iyi oyun ortaya çıkmaz. Biz istiyoruz ki 90 dakika takım iyi oynasın. Öyle bir futbol yok.

Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz

YALÇIN'DAN MANDZUKİC AÇIKLAMASI
Evet, Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir."
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