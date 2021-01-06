Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Cyle Larin'in 4 gol attığı karşılaşmayı siyah-beyazlılar 6-0 kazandı ve yeniden liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-0 kazandı ve liderliği perçinledi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 79 ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 56. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 89'da Hasic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 34 puana yükseldi ve liderliği yeniden devraldı. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

ABOUBAKAR 2 MAÇ SONRA TEK İDMANLA 11'DE

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden ve cenazesine katılmak için ülkesine giden Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasını kavuştu. Kamerun'da olması sebebiyle Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görev alamayan ve dün öğle saatlerinde Türkiye'ye dönen Aboubakar, takımla birlikte sadece bir antrenmanda yer alabildi. Teknik heyetle yaptığı görüşmede Rizespor maçında görev almayı istediğini belirten Aboubakar'ı, teknik direktör Sergen Yalçın da 11'de görevlendirdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 8 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Daha sonra Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybedilen maçta 11'de görev alan Oğuzhan Özyakup, sonrasında oynanan 8 maçta 11'de görev alamamıştı. Oğuzhan Özyakup, sonradan girdiği maçlardan Sivasspor müsabakasında bir gol atmış, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kayserispor karşılaşmasında da bir asist yapmıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi: 1-0

31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı: 2-0

34. dakikada Çaykur Rizespor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Rıdvan Yılmaz tek pasla ceza sahası içindeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada sağ taraftan Tunay'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Talbi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

56. dakikada Aboubakar'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayında topu alan Oğuzhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

62. dakikada sol kanattan gelen N'koudou pasını sağ kanatta bulunan Larin'e aktardı. Larin'in tek pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada Moroziuk'un uzaktan vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada defanstan uzun atılan pasta ceza sahası içinde Meriah ile iki mücadeleye girip kaleci Gökhan'dan önce topa müdahale eden Larin daha sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-0

83. dakikada Melnjak'ın geri pasında araya giren Larin'in ceza sahası içine girip kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

89. dakikada ceza sahası içinde bulunan Larin'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topu alan Hasic'in sert vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0

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