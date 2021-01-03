04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş liderlik için sahada! İşte Kayserispor 11'i

Kartal liderlik için sahada! İşte Kayserispor 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

’ta , , ve kadroda yok Üçte üç yapan siyah-beyazlılar kazanarak zirveden kopmamak istiyor.

, bugün 'a konuk olacak. 'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet arıyor. Üst üste oynadığı , A.Gücü ve karşılaşmalarından 9 puan çıkaran ve kalesini gole kapatan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek 2020 yılını ligde ikinci sırada kapatmayı başarmıştı. , bugün de kazanarak seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesi 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan , ve ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesine giden (Pazartesi 'da olacak) kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde 'dan iyi haber geldi. karşılaşması sonrasında yaşadığı sakatlıkla maçında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başladı. (Fotomaç)

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: İsmail, Kvrzic, Sapunaru, Oğuzhan, Behich, Ackah, Campanharo, Manzala, Emre, Henrique, Kanga

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Larin, N,Koudou, Güven
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