04 Ocak 2021, Pazartesi
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KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: İsmail, Kvrzic, Sapunaru, Oğuzhan, Behich, Ackah, Campanharo, Manzala, Emre, Henrique, Kanga
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Larin, N,Koudou, Güven
Beşiktaş liderlik için sahada! İşte Kayserispor 11'i
Beşiktaş’ta Aboubakar, Ghezzal, Gökhan Töre ve Ljajic kadroda yok Üçte üç yapan siyah-beyazlılar kazanarak zirveden kopmamak istiyor.
Beşiktaş, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet arıyor. Üst üste oynadığı Erzurum, A.Gücü ve Sivas karşılaşmalarından 9 puan çıkaran ve kalesini gole kapatan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek 2020 yılını ligde ikinci sırada kapatmayı başarmıştı. Kartal, bugün de kazanarak seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesi 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan Ghezzal, Gökhan Töre ve Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesine giden Aboubakar (Pazartesi İstanbul'da olacak) kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde Josef de Souza'dan iyi haber geldi. Ankaragücü karşılaşması sonrasında yaşadığı sakatlıkla Sivasspor maçında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başladı. (Fotomaç)
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: İsmail, Kvrzic, Sapunaru, Oğuzhan, Behich, Ackah, Campanharo, Manzala, Emre, Henrique, Kanga
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Larin, N,Koudou, Güven
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