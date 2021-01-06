06 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Drinkwater'ın peşinde!

Kartal Drinkwater'ın peşinde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

devre arası transfer çalışmaları kapsamında için harekete geçti.

, Ocak ayında 'den ayrılma planları yapan 'ın peşinde olan takımlardan birisin olduğunu iddia etti. İngiliz oyuncuya 'den Beşiktaş'ın dışında da teklifler var, ayrıca ve 'dan da isteklileri bulunuyor. (Fotomaç)
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