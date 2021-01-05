Beşiktaş zirveye kanatlandı
Süper Lig’de 81 hafta sonra liderliğe yükselen Kara Kartal ilk yarıyı en tepede kapatmak için 5’te 5 yapmayı hedefledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde tam 81 hafta sonra liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılar en son 2018-2019 sezonunun 2. haftasında liderlik koltuğuna oturmuştu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu hafta da Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle liderliğe yükselerek, zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğun en önemli adaylarında biri haline geldi. Siyah-beyazlıların bundan sonraki hedefi, galibiyet serisiyle birlikte liderliği korumak olacak. Beşiktaş, ligin ilk devresinin kalan maçlarında Rizespor, Hatay, G.Saray, Fatih Karagümrük ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu seride 15 puan hedefleyen siyah beyazlılar, beşte beş yapamasa bile en az 12 puan alarak ligin ilk devresini zirvede bitireceğine inanıyor.
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Ligin ilk 8 haftasında topladığı 10 puanla 11'inci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, sonrasında çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak toplamda 21 puan topladı ve zirveye yükseldi.
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