05 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş zirveye kanatlandı

Zirveye kanatlandı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2021

Süper Lig’de 81 hafta sonra liderliğe yükselen ilk yarıyı en tepede kapatmak için 5’te 5 yapmayı hedefledi.

Süper Lig'in 16. haftasında 'u deplasmanda 2-0 mağlup eden , ligde tam 81 hafta sonra liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılar en son 2018-2019 sezonunun 2. haftasında liderlik koltuğuna oturmuştu. 'ın öğrencileri bu hafta da Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle liderliğe yükselerek, zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğun en önemli adaylarında biri haline geldi. Siyah-beyazlıların bundan sonraki hedefi, galibiyet serisiyle birlikte liderliği korumak olacak. Beşiktaş, ligin ilk devresinin kalan maçlarında , , G.Saray, Fatih Karagümrük ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu seride 15 puan hedefleyen siyah beyazlılar, beşte beş yapamasa bile en az 12 puan alarak ligin ilk devresini zirvede bitireceğine inanıyor.

21
Ligin ilk 8 haftasında topladığı 10 puanla 11'inci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, sonrasında çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak toplamda 21 puan topladı ve zirveye yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kartal'dan Mandzukic'e Aboubakar tarifesi! Kartal'dan Mandzukic'e Aboubakar tarifesi!
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör