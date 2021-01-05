Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

MANDZUKIC

Öncelikli olarak golcü arayışlarına ağırlık verecek olan Kara Kartal'da yeniden Mario Mandzukic ile temasa geçildi. Şu an boşta olan ve Hırvatistan'da çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki Hırvat forvetin de siyah-beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.