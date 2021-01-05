Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim
Süper Lig'in 16. haftasında aldığı Kayserispor galibiyetiyle liderliğe yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Devre arasında savunma, orta saha ve forvet bölgelerini güçlendirmek isteyen Kara Kartal, bu mevkiler için 7 ismi gündemine aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın transferde bir santrfor, bir stoper ve bir de orta saha istiyor.
Beşiktaş yönetimi de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı. İşte Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerle ilgili son gelişmeler şöyle:
AHMED MUSA
Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız Ahmed Musa ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.
KENAN KARAMAN
Yerli oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlıların alternatifleri arasında 26 yaşındaki forvet Kenan ilk sırada yer alıyor. Fortuna Düsseldorf'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.
CAULKER
Teknik direktör Sergen Yalçın golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim Alanyaspor'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi Steven Caulker'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.
MANDZUKIC
Öncelikli olarak golcü arayışlarına ağırlık verecek olan Kara Kartal'da yeniden Mario Mandzukic ile temasa geçildi. Şu an boşta olan ve Hırvatistan'da çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki Hırvat forvetin de siyah-beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
NIKOLA KALINIC
Adem Ljajic'le yollarını ayırma planı yapan Beşiktaş, ilk teklifi Hellas Verona'dan aldı. Önceki yıl bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen futbolcuyu bedava göndermek istemeyen yönetim, sezon başında kulübün kapısından dönen 32 yaşındaki Hırvat golcü Kalinic'i takasta talep etti.
ATAKAN ÇANKAYA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ankaragücü'nün 22 yaşındaki oyuncusu Atakan Çankaya, sezon başında olduğu gibi yeniden gündeme geldi. Asıl mevkisi ön libero olan Atakan stoper olarak da görev yapabiliyor.
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