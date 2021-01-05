05 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

Süper Lig'in 16. haftasında aldığı Kayserispor galibiyetiyle liderliğe yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Devre arasında savunma, orta saha ve forvet bölgelerini güçlendirmek isteyen Kara Kartal, bu mevkiler için 7 ismi gündemine aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

Pazar günü deplasmanda 'yi 2-0'lık skorla mağlup eden bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmişti. Teknik direktör transferde bir santrfor, bir stoper ve bir de orta saha istiyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

yönetimi de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı. İşte Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerle ilgili son gelişmeler şöyle:

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

AHMED MUSA
Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. 'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

KENAN KARAMAN
Yerli oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlıların alternatifleri arasında 26 yaşındaki forvet Kenan ilk sırada yer alıyor. 'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

CAULKER
Teknik direktör golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim 'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi 'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

FODE KOITA
Koita için gaza bastı. Gineli golcüyü Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna eden siyah-Beyazlı yönetim, ile pazarlıklarına hız verdi. Paşa'ya ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş'ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

MANDZUKIC
Öncelikli olarak golcü arayışlarına ağırlık verecek olan 'da yeniden ile temasa geçildi. Şu an boşta olan ve 'da çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki Hırvat forvetin de siyah-beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

NIKOLA KALINIC
Adem Ljajic'le yollarını ayırma planı yapan , ilk teklifi 'dan aldı. Önceki yıl bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen futbolcuyu bedava göndermek istemeyen yönetim, sezon başında kulübün kapısından dönen 32 yaşındaki Hırvat golcü Kalinic'i takasta talep etti.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim

ATAKAN ÇANKAYA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ankaragücü'nün 22 yaşındaki oyuncusu Atakan Çankaya, sezon başında olduğu gibi yeniden gündeme geldi. Asıl mevkisi ön libero olan Atakan stoper olarak da görev yapabiliyor.

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