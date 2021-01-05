Beşiktaş zirveye kanatlandı! İşte liderliğin öyküsü

İlk 4 hafta 4 puanla kapatılınca Sergen Yalçın’ın ayrılığı konuşulmaya başlandı. Yönetimin desteği hocayı güçlendirirken, Başakşehir ve ardından Kadıköy’deki Fenerbahçe galibiyeti öz güveni artırdı. İşte Beşiktaş'ın zirveye çıkış öyküsü...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenen, ardından Avrupa Ligi'nde Rio Ave şoku yaşayan Beşiktaş, lige de istenilen başlangıcı yapamadı. Siyah-beyazlılar, 5. haftasını 18. sırada tamamladığı Süper Lig'de 11 maçta aldığı 9 galibiyetle zirveye tırmandı. En son 2018- 19 sezonunun ikinci haftasında liderlik koltuğunda oturan Kartal, 81 haftalık özlemi bitirdi. Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan temel faktörler şu şekilde:

BAŞARIYI GETİREN KÖŞE TAŞLARI

1- İlk 4 haftada 4 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, özellikle Konyaspor'dan alınan 4-1'lik mağlubiyet ve ardından gelen 1-0'lık G.Birliği yenilgisi teknik direktör Sergen Yalçın ile ayrılık kelimesinin bir arada telaffuz edilmesine neden oldu.

2- BAY geçtiği 5. haftayı 18. sırada kapatan Kartal, Denizli ve Malatya'yı yenip moral buldu. G.Antep mağlubiyeti çatlak seslerin yeniden yükselmesine neden oldu. Ancak yönetim hocaya "Sözleşmeni uzatalım" teklifiyle gitti.

3- Beşıktaş'taki yükselişin başlangıcı 21 Kasım'da oynanan Başakşehir maçı oldu. 8 eksiğine rağmen aldığı 3 puanı 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek taçlandırdı.

4- Alanya mağlubiyeti seriyi sekteye uğratsa da Beşiktaş, ardından oynadığı 4 maçı kazanarak (Erzurum, A.Gücü, Sivas, Kayseri) zirve basamaklarını birer birer tırmandı.

5- Kartal'ın yükselişindeki en büyük başarı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kazanan oyunu bulması ve kadrosundaki oyuncular kadar kulübeden de yüksek katkı alması oldu.

6- Hücumda Aboubakar'ın golleri, Ghezzal'ın da asistleriyle galibiyetlere uzanan siyah-beyazlılar da 18 farklı futbolcunun skor katkısı yapması, takım oyununu ve herkesin taşın altına elini soktuğunu gözler önüne serdi.

7- İlk 11 haftada çok eleştirilen Beşiktaş savunmasının performansının artması, Welinton ile Vida'nın uyumunun yükselmesi takımın gücünü artırdı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun da son 4 maçta kalesini gole kapatınca başarı kaçınılmaz oldu.

8- Aboubakar, Ghezzal, Josef ve Rosier'in yüksek performansına Welinton da eklendi. Düşük maliyetle yüksek faydalar sağlayan siyah- beyazlılarda Ümraniye'deki arkadaşlık duygusu da gelen başarının anahtarlarından biriydi.

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