05 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rosier’e büyük onur

Rosier’e büyük onur
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

L'Equipe, farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni seçerken, kadroya Valentin Rosier de girdi.

L'Equipe, farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni seçerken, kadroya Valentin Rosier de girdi. 'ta sezon başında 'dan kiralanan Valentin Rosier, ülkesi Fransa'da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu, maçındaki performansıyla haftanın en iyileri arasına girdi.
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